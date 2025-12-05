Imenik tvrtki
Garmin
Garmin
Garmin Korisnička Služba Plaće

Prosječna Korisnička Služba ukupna naknada in Taiwan u Garmin kreće se od NT$2.28M do NT$3.31M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Garmin. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$85.3K - $97.3K
Taiwan
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$74.3K$85.3K$97.3K$108K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Garmin?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Korisnička Služba u Garmin in Taiwan ima godišnju ukupnu naknadu od NT$3,314,881. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Garmin za ulogu Korisnička Služba in Taiwan je NT$2,275,469.

