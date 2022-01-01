Direktorij Tvrtki
Garmin Plaće

Raspon plaća Garmin je od $3,575 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Ljudski resursi na donjem kraju do $258,700 za Znanstvenik podataka na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Garmin. Zadnje ažurirano: 8/12/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Proizvodni softverski inženjer

Mrežni inženjer

Sistemski inženjer

Hardverski inženjer
Median $113K

Hardverski inženjer ugrađenih sustava

Strojarski inženjer
Median $55.6K

Dizajner proizvoda
Median $86K
Voditelj projekta
Median $110K
Poslovni analitičar
Median $91K
Razvoj poslovanja
$65.7K
Šef ureda
$201K
Korisnička služba
$91.3K
Voditelj znanosti o podacima
$166K
Znanstvenik podataka
$259K
Elektrotehnički inženjer
$64.8K
Financijski analitičar
$56.7K
Ljudski resursi
$3.6K
Industrijski dizajner
$71.6K
Informatolog (IT)
$69.1K
Voditelj proizvoda
$96.5K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$75.4K
Tehnički voditelj programa
$127K
Tehnički pisac
$56.7K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Garmin je Znanstvenik podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $258,700. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Garmin je $91,000.

