GameStop Plaće

Plaće u GameStop kreću se od $35,183 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $165,825 za Analitičar Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika GameStop. Zadnje ažuriranje: 8/27/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $135K
Poslovni Analitičar
$149K
Analitičar Podataka
$166K

Znanstvenik Podataka
$161K
Marketing Operacije
$48.5K
Strojarki Inženjer
$119K
Menadžer Proizvoda
$133K
Menadžer Programa
$154K
Prodaja
$35.2K
Raspored Stjecanja

5%

GOD 1

15%

GOD 2

40%

GOD 3

40%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U GameStop, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 5% stječe se u 1st-GOD (5.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 40% stječe se u 3rd-GOD (20.00% polugodišnje)

  • 40% stječe se u 4th-GOD (20.00% polugodišnje)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u GameStop je Analitičar Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $165,825. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GameStop je $135,000.

