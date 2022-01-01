GameStop Plaće

Plaće u GameStop kreću se od $35,183 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $165,825 za Analitičar Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika GameStop . Zadnje ažuriranje: 8/27/2025