Imenik tvrtki
Gameskraft
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Softverski Inženjer Razina

Senior Software Engineer

Razine u Gameskraft

Usporedi razine
  1. Software Engineer
  2. Senior Software Engineer
  3. Tech lead
    4. Prikaži 2 Više razina
Prosjek Godišnje Ukupna naknada
₹39,034
Osnovna plaća
₹3,197,964
Dionice ()
₹135,689
Bonus
₹63,710
Block logo
+₹5.05M
Robinhood logo
+₹7.75M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.05M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o plaćama
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Gameskraft

Povezane tvrtke

  • Snap
  • Coinbase
  • Square
  • Roblox
  • Uber
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi