Gagen MacDonald
Gagen MacDonald Plaće

Plaće u Gagen MacDonald kreću se od $34,825 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $149,250 za Menadžment Konzultant na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Gagen MacDonald. Zadnje ažuriranje: 10/16/2025

Menadžment Konzultant
$149K
Menadžer Proizvoda
$34.8K
Arhitekt Rješenja
$59.7K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Gagen MacDonald je Menadžment Konzultant at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $149,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Gagen MacDonald je $59,700.

Ostali resursi