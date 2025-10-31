Imenik tvrtki
Funding Circle
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Funding Circle Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United Kingdom u Funding Circle ukupno iznosi £80K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Funding Circle. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Medijan paketa
company icon
Funding Circle
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£80K
Razina
L3
Osnovna plaća
£80K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
17 Godine
Koji su karijerni nivoi u Funding Circle?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Inženjer podataka

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Funding Circle in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £98,683. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Funding Circle za ulogu Softverski Inženjer in United Kingdom je £80,673.

