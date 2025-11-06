Imenik tvrtki
FundApps Softverski Inženjer Plaće u Greater London Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater London Area u FundApps ukupno iznosi £71.6K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u FundApps. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Medijan paketa
company icon
FundApps
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£71.6K
Razina
L2
Osnovna plaća
£71.6K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u FundApps in Greater London Area ima godišnju ukupnu naknadu od £111,306. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u FundApps za ulogu Softverski Inženjer in Greater London Area je £74,345.

