FullStory
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Full-Stack softverski inženjer

  • Atlanta Area

FullStory Full-Stack softverski inženjer Plaće u Atlanta Area

Full-Stack softverski inženjer naknada in Atlanta Area u FullStory kreće se od $171K year za Level 20 do $228K year za Level 40. Medijan year paketa naknade in Atlanta Area ukupno iznosi $199K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u FullStory. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Level 20
(Početni nivo)
$171K
$167K
$0
$3.8K
Level 30
$227K
$191K
$27K
$9.1K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U FullStory, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Full-Stack softverski inženjer u FullStory in Atlanta Area ima godišnju ukupnu naknadu od $276,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u FullStory za ulogu Full-Stack softverski inženjer in Atlanta Area je $172,000.

Ostali resursi