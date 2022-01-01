Fulgent Genetics Plaće

Plaće u Fulgent Genetics kreću se od $69,650 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $100,500 za Biomedicinski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Fulgent Genetics . Zadnje ažuriranje: 11/20/2025