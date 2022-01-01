Imenik tvrtki
Fujitsu Plaće

Plaće u Fujitsu kreću se od $14,141 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $211,050 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Fujitsu. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025

Softverski Inženjer
Median $129K

Mrežni inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $175K
Menadžer Poslovnih Operacija
$41.4K

Poslovni Analitičar
$20.6K
Poslovni Razvoj
$168K
Korisnička Služba
$15.6K
Analitičar Podataka
$74.2K
Menadžer Znanosti Podataka
$125K
Znanstvenik Podataka
$58.8K
Menadžer Objekata
$40.6K
Financijski Analitičar
$68.5K
Hardverski Inženjer
$145K
Informatičar (IT)
$62.4K
Savjetnik za Upravljanje
$55K
Marketing
$67.6K
Dizajner Proizvoda
$14.1K
Menadžer Programa
$67.1K
Menadžer Projekta
$48.6K
Prodaja
$211K
Podrška Prodaji
$47.6K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$17.5K
Arhitekt Rješenja
$26.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Fujitsu je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $211,050. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fujitsu je $60,617.

