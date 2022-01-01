Fujitsu Plaće

Plaće u Fujitsu kreću se od $14,141 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $211,050 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Fujitsu . Zadnje ažuriranje: 11/20/2025