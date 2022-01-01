fuboTV Plaće

Plaće u fuboTV kreću se od $142,285 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $334,560 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika fuboTV . Zadnje ažuriranje: 11/20/2025