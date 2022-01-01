Imenik tvrtki
fuboTV
fuboTV Plaće

Plaće u fuboTV kreću se od $142,285 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $334,560 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika fuboTV. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025

Poslovni Analitičar
$142K
Znanstvenik Podataka
$251K
Grafički Dizajner
$190K

Dizajner Proizvoda
$175K
Menadžer Proizvoda
$171K
Softverski Inženjer
$246K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$335K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u fuboTV je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $334,560. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u fuboTV je $190,045.

Ostali resursi

