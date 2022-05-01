Imenik tvrtki
FTX
FTX Plaće

Medijan plaće u FTX je $16,566 za Analitičar Podataka . Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika FTX. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Analitičar Podataka
$16.6K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u FTX je Analitičar Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $16,566. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u FTX je $16,566.

Ostali resursi

