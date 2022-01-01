FTI Consulting Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća FTI Consulting je od $87,435 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Računovođa na donjem kraju do $362,500 za Konzultant za upravljanje na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke FTI Consulting. Zadnje ažurirano: 8/15/2025

$160K

Konzultant za upravljanje
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Računovođa
$87.4K
Poslovni analitičar
$189K

Analitičar podataka
$101K
Ljudski resursi
$90.5K
Marketing
$153K
Softverski inženjer
$96K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki FTI Consulting je Konzultant za upravljanje at the L5 level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $362,500. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki FTI Consulting je $135,188.

Ostali resursi