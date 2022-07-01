Fresha Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u Fresha kreću se od $64,118 ukupne godišnje naknade za Marketing na donjoj strani do $236,500 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Fresha. Zadnje ažuriranje: 10/18/2025

Softverski Inženjer
Median $127K
Marketing
$64.1K
Menadžer Proizvoda
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Regrutač
$92.8K
Prodaja
$103K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Fresha je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $236,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fresha je $102,900.

Ostali resursi