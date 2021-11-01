Fresenius Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u Fresenius kreću se od $75,170 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $213,925 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Fresenius. Zadnje ažuriranje: 10/18/2025

Strojarki Inženjer
$89.6K
Menadžer Proizvoda
$156K
Menadžer Projekta
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Softverski Inženjer
$75.2K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Fresenius je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $213,925. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fresenius je $122,663.

