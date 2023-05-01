Imenik tvrtki
FreeWire Technologies
FreeWire Technologies Plaće

Plaće u FreeWire Technologies kreću se od $77,610 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $181,090 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika FreeWire Technologies. Zadnje ažuriranje: 10/18/2025

Softverski Inženjer
Median $180K
Ljudski Resursi
$77.6K
Strojarki Inženjer
$133K

Menadžer Proizvoda
$181K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u FreeWire Technologies je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $181,090. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u FreeWire Technologies je $156,330.

