Imenik tvrtki
Freeman
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Freeman Plaće

Plaće u Freeman kreću se od $74,772 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $127,360 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Freeman. Zadnje ažuriranje: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Korisnička Podrška
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Dizajner Proizvoda
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Prodaja
$74.8K
Softverski Inženjer
$127K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Freeman je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $127,360. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Freeman je $110,550.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Freeman

Povezane tvrtke

  • DoorDash
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Flipkart
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi