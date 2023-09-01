Imenik tvrtki
Framer
Framer Plaće

Plaće u Framer kreću se od $141,344 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $152,335 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Framer. Zadnje ažuriranje: 11/24/2025

Softverski Inženjer
Median $141K
Poslovni Razvoj
$152K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Framer je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $152,335. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Framer je $146,839.

