FPL
FPL Plaće

Plaće u FPL kreću se od $64,675 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $160,800 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika FPL. Zadnje ažuriranje: 9/4/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $67.6K

Full-Stack Softverski Inženjer

Poslovni Analitičar
$111K
Inženjer Upravljanja
$70.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Znanstvenik Podataka
$64.7K
IT Tehnolog
$103K
Menadžer Projekta
$161K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u FPL je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $160,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u FPL je $86,915.

