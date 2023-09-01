FPL Plaće

Plaće u FPL kreću se od $64,675 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $160,800 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika FPL . Zadnje ažuriranje: 9/4/2025