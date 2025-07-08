Imenik tvrtki
Four Seasons Hotel
Four Seasons Hotel Plaće

Plaće u Four Seasons Hotel kreću se od $40,300 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $104,520 za Administrativni Asistent na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Four Seasons Hotel. Zadnje ažuriranje: 9/4/2025

Računovođa
Median $63K
Administrativni Asistent
$105K
Korisnička Podrška
$40.3K

Menadžer Znanosti o Podacima
$85.5K
Marketing
$74.6K
Dizajner Proizvoda
$43K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Four Seasons Hotel je Administrativni Asistent at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $104,520. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Four Seasons Hotel je $68,813.

