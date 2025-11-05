Imenik tvrtki
Fortinet
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

  • Greater Vancouver

Fortinet Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće u Greater Vancouver

Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in Greater Vancouver u Fortinet kreće se od CA$275K year za P3 do CA$396K year za P6. Medijan year paketa naknade in Greater Vancouver ukupno iznosi CA$281K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fortinet. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$275K
CA$202K
CA$52.7K
CA$20.6K
P4
CA$253K
CA$177K
CA$58K
CA$17.7K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Fortinet, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Fortinet in Greater Vancouver ima godišnju ukupnu naknadu od CA$395,707. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fortinet za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Greater Vancouver je CA$253,240.

