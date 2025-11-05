Fortinet Softverski Inženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Softverski Inženjer naknada in San Francisco Bay Area u Fortinet kreće se od $136K year za P1 do $268K year za P6. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $212K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fortinet. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Početni nivo ) $136K $111K $20.7K $5K P2 Software Engineer 2 $158K $145K $13.3K $0 P3 Senior Software Engineer $214K $177K $32.3K $5K P4 Staff Software Engineer $252K $197K $46.9K $7.7K Prikaži 2 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Fortinet, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje )

Koji je raspored sticanja u Fortinet ?

