Foresight Sports
Foresight Sports Plaće

Plaće u Foresight Sports kreću se od $105,525 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $132,600 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Foresight Sports. Zadnje ažuriranje: 9/13/2025

$160K

Hardverski Inženjer
$118K
Menadžer Projekta
$133K
Softverski Inženjer
$106K

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Foresight Sports je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $132,600. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Foresight Sports je $117,585.

