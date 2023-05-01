Direktorij Tvrtki
Fluke Plaće

Raspon plaća Fluke je od $13,236 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Dizajner proizvoda na donjem kraju do $222,063 za Ljudski resursi na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Fluke. Zadnje ažurirano: 8/10/2025

$160K

Ljudski resursi
$222K
Strojarski inženjer
$111K
Dizajner proizvoda
$13.2K

Voditelj proizvoda
$183K
Voditelj projekta
$137K
Softverski inženjer
$109K
Voditelj softverskog inženjerstva
$216K
Tehnički voditelj programa
$109K
Često postavljena pitanja

