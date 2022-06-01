Imenik tvrtki
Fluidra
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Fluidra Plaće

Plaće u Fluidra kreću se od $49,668 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $217,260 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Fluidra. Zadnje ažuriranje: 9/8/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Menadžer Proizvoda
Median $59.9K
Ljudski Resursi
$145K
Marketing
$59.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Dizajner Proizvoda
$166K
Regrutač
$143K
Softverski Inženjer
$49.7K
Arhitekt Rješenja
$217K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Fluidra je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $217,260. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fluidra je $142,800.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Fluidra

Povezane tvrtke

  • Lyft
  • Roblox
  • Netflix
  • Spotify
  • Apple
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi