  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Tel Aviv Metropolitan Area

Fiverr Softverski Inženjer Plaće u Tel Aviv Metropolitan Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Tel Aviv Metropolitan Area u Fiverr ukupno iznosi ₪508K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fiverr. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Fiverr
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Ukupno godišnje
₪508K
Razina
hidden
Osnovna plaća
₪477K
Stock (/yr)
₪31.4K
Bonus
₪0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Fiverr?

₪560K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
