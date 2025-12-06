Imenik tvrtki
Fiverr
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
Fiverr Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in Pakistan u Fiverr kreće se od PKR 233K do PKR 332K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fiverr. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$940 - $1.1K
Pakistan
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$830$940$1.1K$1.2K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Fiverr?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Fiverr in Pakistan ima godišnju ukupnu naknadu od PKR 331,883. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fiverr za ulogu Dizajner Proizvoda in Pakistan je PKR 233,443.

Ostali resursi

