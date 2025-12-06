Imenik tvrtki
Fiverr
Fiverr Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in Israel u Fiverr kreće se od ₪211K do ₪307K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fiverr. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$72K - $82K
Israel
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$62.7K$72K$82K$91.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Fiverr?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Fiverr in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪307,256. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fiverr za ulogu Analitičar Podataka in Israel je ₪210,913.

