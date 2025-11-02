Imenik tvrtki
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Five Rings ukupno iznosi $438K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Five Rings. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Medijan paketa
company icon
Five Rings
Software Engineer
New York, NY
Ukupno godišnje
$438K
Razina
L3
Osnovna plaća
$300K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$138K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Koji su karijerni nivoi u Five Rings?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Five Rings in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $562,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Five Rings za ulogu Softverski Inženjer in United States je $262,500.

