Medijan Informatičar (IT) paketa naknade u First Republic Bank ukupno iznosi $150K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u First Republic Bank. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Medijan paketa
company icon
First Republic Bank
Business System Analyst
New York, NY
Ukupno godišnje
$150K
Razina
L3
Osnovna plaća
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u First Republic Bank?
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u First Republic Bank ima godišnju ukupnu naknadu od $410,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u First Republic Bank za ulogu Informatičar (IT) je $166,000.

