Firework
Firework Plaće

Plaće u Firework kreću se od $149,250 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $246,225 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Firework. Zadnje ažuriranje: 9/4/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $205K
Poslovni Razvoj
$246K
Uspjeh Korisnika
$153K

Menadžer Proizvoda
$149K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$239K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Firework, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Firework je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $246,225. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Firework je $205,000.

Ostali resursi