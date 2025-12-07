Imenik tvrtki
Fireblocks Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Prosječna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna naknada in Israel u Fireblocks kreće se od ₪717K do ₪982K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fireblocks. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$231K - $274K
Israel
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$213K$231K$274K$291K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Fireblocks, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Fireblocks in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪982,031. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fireblocks za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Israel je ₪717,310.

Ostali resursi

