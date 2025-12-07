Imenik tvrtki
Fireblocks
Fireblocks Prodajni Inženjer Plaće

Prosječna Prodajni Inženjer ukupna naknada in United States u Fireblocks kreće se od $227K do $322K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fireblocks. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$258K - $305K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$227K$258K$305K$322K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Fireblocks, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodajni Inženjer u Fireblocks in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $322,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fireblocks za ulogu Prodajni Inženjer in United States je $226,800.

