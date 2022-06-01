Finder Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u Finder kreću se od $79,668 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $177,678 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Finder. Zadnje ažuriranje: 9/3/2025

$160K

Dizajner Proizvoda
$79.7K
Menadžer Proizvoda
$120K
Softverski Inženjer
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$178K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Finder je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $177,678. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Finder je $120,827.

Ostali resursi