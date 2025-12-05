Imenik tvrtki
Fidelity National Financial
Fidelity National Financial Analitičar Kibernetičke Sigurnosti Plaće

Prosječna Analitičar Kibernetičke Sigurnosti ukupna naknada u Fidelity National Financial kreće se od $134K do $187K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fidelity National Financial. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$144K - $170K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$134K$144K$170K$187K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Fidelity National Financial?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti u Fidelity National Financial ima godišnju ukupnu naknadu od $187,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fidelity National Financial za ulogu Analitičar Kibernetičke Sigurnosti je $134,400.

Ostali resursi

