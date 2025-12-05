Imenik tvrtki
Fidelity National Financial
Fidelity National Financial Menadžer Projekta Plaće

Prosječna Menadžer Projekta ukupna naknada in India u Fidelity National Financial kreće se od ₹2.2M do ₹3.02M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fidelity National Financial. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$27.2K - $32.2K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$25.1K$27.2K$32.2K$34.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Fidelity National Financial?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u Fidelity National Financial in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹3,017,086. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fidelity National Financial za ulogu Menadžer Projekta in India je ₹2,203,784.

Ostali resursi

