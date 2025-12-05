Imenik tvrtki
Fidelity National Financial
Fidelity National Financial Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in India u Fidelity National Financial kreće se od ₹451K do ₹618K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fidelity National Financial. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$5.6K - $6.6K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$5.1K$5.6K$6.6K$7K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Fidelity National Financial?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Fidelity National Financial in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹617,844. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fidelity National Financial za ulogu Analitičar Podataka in India je ₹451,295.

Ostali resursi

