Fidelity Investments
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Kvantitativni developer

  • United States

Fidelity Investments Kvantitativni developer Plaće u United States

Kvantitativni developer naknada in United States u Fidelity Investments ukupno iznosi $150K year za L4. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $161K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fidelity Investments. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer
$150K
$131K
$0
$18.8K
L5
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Fidelity Investments, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Kvantitativni developer u Fidelity Investments in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $195,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fidelity Investments za ulogu Kvantitativni developer in United States je $150,000.

