Full-Stack softverski inženjer naknada in Ireland u Fidelity Investments kreće se od €44.8K year za L3 do €114K year za L6. Medijan year paketa naknade in Ireland ukupno iznosi €75.7K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fidelity Investments. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije ( /yr ) Bonus L3 Associate Software Engineer ( Početni nivo ) €44.8K €41.9K €0 €2.9K L4 Software Engineer €55.3K €51.6K €0 €3.6K L5 Senior Software Engineer €78.2K €71.6K €1.1K €5.5K L6 Principal Software Engineer €114K €108K €0 €6.2K Prikaži 3 više nivoa

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U Fidelity Investments, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

