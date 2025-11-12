Imenik tvrtki
Fidelity Investments
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Full-Stack softverski inženjer

  • Greater Dublin Area

Full-Stack softverski inženjer naknada in Greater Dublin Area u Fidelity Investments kreće se od €45.3K year za L3 do €78K year za L5. Medijan year paketa naknade in Greater Dublin Area ukupno iznosi €57.3K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fidelity Investments. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Početni nivo)
€45.3K
€43.1K
€0
€2.3K
L4
Software Engineer
€56.6K
€51.9K
€0
€4.7K
L5
Senior Software Engineer
€78K
€72K
€1.5K
€4.6K
L6
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Fidelity Investments, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Full-Stack softverski inženjer u Fidelity Investments in Greater Dublin Area ima godišnju ukupnu naknadu od €78,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fidelity Investments za ulogu Full-Stack softverski inženjer in Greater Dublin Area je €61,037.

