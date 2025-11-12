Full-Stack softverski inženjer naknada in Greater Boston Area u Fidelity Investments kreće se od $87.7K year za L3 do $233K year za L7. Medijan year paketa naknade in Greater Boston Area ukupno iznosi $118K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fidelity Investments. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L3
$87.7K
$82.8K
$200
$4.7K
L4
$118K
$104K
$1.2K
$12.8K
L5
$143K
$131K
$2.1K
$9.4K
L6
$186K
$147K
$7.5K
$31.4K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Fidelity Investments, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)