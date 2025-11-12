Backend softverski inženjer naknada in Greater Bengaluru u Fidelity Investments kreće se od ₹1.52M year za L4 do ₹4.61M year za L6. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹1.98M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fidelity Investments. Zadnje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹1.52M
₹1.42M
₹0
₹101K
L5
₹2.39M
₹2.11M
₹0
₹275K
L6
₹4.61M
₹3.98M
₹0
₹630K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Fidelity Investments, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)