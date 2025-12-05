Imenik tvrtki
Fidel API Menadžer Proizvoda Plaće

Prosječna Menadžer Proizvoda ukupna naknada in Portugal u Fidel API kreće se od €58.9K do €82.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fidel API. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$73.7K - $89.3K
Portugal
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$68K$73.7K$89.3K$95K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Fidel API in Portugal ima godišnju ukupnu naknadu od €82,278. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fidel API za ulogu Menadžer Proizvoda in Portugal je €58,871.

