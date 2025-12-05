Imenik tvrtki
Fidel API Ljudski Resursi Plaće

Prosječna Ljudski Resursi ukupna naknada in United States u Fidel API kreće se od $113K do $161K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fidel API. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$129K - $153K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$113K$129K$153K$161K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Fidel API?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Ljudski Resursi u Fidel API in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $161,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fidel API za ulogu Ljudski Resursi in United States je $113,400.

