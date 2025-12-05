Imenik tvrtki
Fictiv
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plaće

Fictiv Dizajner Proizvoda Plaće

Medijan Dizajner Proizvoda paketa naknade in United States u Fictiv ukupno iznosi $136K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fictiv. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Medijan paketa
company icon
Fictiv
Product Designer
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$136K
Razina
Mid
Osnovna plaća
$132K
Stock (/yr)
$4K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Fictiv?
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Dizajner Proizvoda ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Fictiv in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $153,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fictiv za ulogu Dizajner Proizvoda in United States je $132,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Fictiv

Povezane tvrtke

  • Cubic
  • Cutover
  • Intercom
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fictiv/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.