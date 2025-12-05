Imenik tvrtki
Fever
Fever Menadžer Projekta Plaće

Prosječna Menadžer Projekta ukupna naknada in Spain u Fever kreće se od €22.6K do €32.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fever. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$29.5K - $33.6K
Spain
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$26.1K$29.5K$33.6K$37.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Fever?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u Fever in Spain ima godišnju ukupnu naknadu od €32,105. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fever za ulogu Menadžer Projekta in Spain je €22,582.

