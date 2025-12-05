Imenik tvrtki
Fever Menadžer Partnera Plaće

Prosječna Menadžer Partnera ukupna naknada in Argentina u Fever kreće se od ARS 29.09M do ARS 42.37M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fever. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$25.4K - $29K
Argentina
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$22.2K$25.4K$29K$32.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Fever?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Partnera u Fever in Argentina ima godišnju ukupnu naknadu od ARS 42,371,724. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fever za ulogu Menadžer Partnera in Argentina je ARS 29,085,675.

Ostali resursi

