Prosječna Menadžer Projekta ukupna naknada in United States u Fetch kreće se od $68.6K do $99.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fetch. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$77.7K - $90.3K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$68.6K$77.7K$90.3K$99.5K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Fetch, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u Fetch in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $99,484. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fetch za ulogu Menadžer Projekta in United States je $68,552.

