Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in India u Ferns ‘N’ Petals kreće se od ₹3.14M do ₹4.29M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ferns ‘N’ Petals. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$38.6K - $45.9K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$35.7K$38.6K$45.9K$48.8K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Ferns ‘N’ Petals?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Ferns ‘N’ Petals in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹4,292,835. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ferns ‘N’ Petals za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹3,135,636.

Ostali resursi

