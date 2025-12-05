Imenik tvrtki
Federated Hermes
Federated Hermes Informatičar (IT) Plaće

Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u Federated Hermes kreće se od €52.5K do €76.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Federated Hermes. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$68.8K - $80K
Germany
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$60.7K$68.8K$80K$88.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Federated Hermes?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u Federated Hermes ima godišnju ukupnu naknadu od €76,204. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Federated Hermes za ulogu Informatičar (IT) je €52,510.

Ostali resursi

